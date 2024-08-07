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Türkiye
AA 07.08.2024 12:29

Tunca Nehri kenarındaki yolda çökme oluştu

Edirne'de, su seviyesi düşen Tunca Nehri kenarındaki yolda çökme oluştu.

Tunca Nehri kenarındaki yolda çökme oluştu

Yaz aylarıyla tarımsal amaçlı su kullanımının da arttığı nehirde su seviyesi kritik noktalara düştü.

DSİ'nin Suakacağı İstasyonu'ndaki son ölçümünde Tunca'nın debisi saniyede 5 metreküp olarak ölçülürken, nehrin bazı bölümlerinde akış durdu.

Nehrin yüzeyi yosun ve su mercimekleri ile kaplandı

Tunca Köprüsü ile Kanuni Köprüsü çevresinde nehir yüzeyinin tamamı neredeyse yosun ve su mercimekleri ile kaplandı.

Tunca Nehri kenarındaki yolda çökme oluştu

Öte yandan su seviyesi kritik noktalara düşen Tunca Nehri'nin kenarındaki yolda çökme oluştu.

Polis ekipleri nehrin kenarındaki yola uyarı tabelası koyarak trafiğe kapattı.

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