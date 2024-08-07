Duman avcıları 7 gün 24 saat teyakkuzda

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü yaz aylarında yükselen hava sıcaklıklarıyla birlikte oluşabilecek herhangi bir orman yangınına karşı 7 şubesiyle ve 424 tecrübeli personeliyle, 7 gün 24 saat teyakkuzda.

Kentin yüzde 48'ini oluşturan 588 bin 672 hektarlık yüz ölçümüne sahip ormanlık alan yangınlara karşı 29 adet yangın gözetleme kulesiyle gözetleniyor.

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Gözetleme kulesinde yangın nöbeti

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki orman sahasında oluşabilecek yangınlara karşı belirli noktalarda 55 arazöz, 66 ilk müdahale aracı, 26 iş makinası, 1 yangın söndürme helikopteri hazır kıta bekliyor.

Orman yangınlarında söndürme helikopterlerinin su ikmalinin sağlanması amacıyla 137 adet yangın havuzu da bulunuyor.