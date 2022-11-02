Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 26 gözaltı
[Fotograf: AA]
Niğde'de 15-31 Ekim arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı, 2 kilo 417 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 15-31 Ekim tarihleri arasında düzenlediği operasyonda 26 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Niğde Uyuşturucu
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