Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
H.Y. (53) idaresindeki 07 LF 542 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Camili köyü yakınlarında N.S'nin (47) kullandığı 26 PS 532 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan B.Y. (54), B.S. (44) ve S.S. (67) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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