Merkez Gümüşler beldesi Ören mevkisindeki yaylada, husumetli iki aile arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.G., ruhsatlı av tüfeğiyle Mümin Öner ve oğlu Mücahit Öner'e ateş etti. Mümin Öner olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan oğlu ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.