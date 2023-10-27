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Türkiye
DHA, İHA 27.10.2023 06:40

Niğde’de geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altında

Niğde’de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Niğde’de geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altında

Bor Organize Sanayi Bölgesi’nde atık plastiklerin de depolandığı tesiste, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının ardından olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Niğde Valisi Cahit Çelik de tesis önüne gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

Vali Çelik, TRT Haber yayınında son duruma ilişkin bilgi verdi. Yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Fabrika yangınında yaralanan olmadığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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