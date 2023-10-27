Çok Bulutlu 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 27.10.2023 01:11

Kız Kulesi Türk Bayrağı ile ışıklandırıldı

Kız Kulesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak Ay-Yıldız ile ışıklandırıldı.

Kız Kulesi Türk Bayrağı ile ışıklandırıldı

İstanbul'un sembollerinden olan Kız Kulesi'ne 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve cumhuriyetin ilanının 100'üncü yılına özel '100' sayısıyla ışıklandırıldı. Işık gösterisi, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kız Kulesi'ni izlemeye gelen Hasan Uzun, “Arkadaşımla Ankara'dan geliyoruz. Tüm Türk milletini Anıtkabir'e davet ediyoruz 29 Ekim'de inşallah. Daha güzel bir görüntü ortaya çıkar diye düşünüyorum. Bizim için sürpriz oldu ve güzel olduğunu düşünüyorum“ dedi.

"Türk bayrağının olduğu her yer gerçekten çok güzel"

Eray İmer, “Güzel olmuş Türk bayrağının olduğu her yer gerçekten çok güzel. Önemli olan Marmara Denizi'nin ortasında Kız Kulesi'nde Türk bayrağının olması değil, Türk bayrağının her yerde güzel durması“ şeklinde konuştu.

ETİKETLER
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyetin 100. yılı İstanbul
Sıradaki Haber
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:05
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza: Kamyon telleri kopardı
02:06
Oxfam: Hastaneleri hedef almanın hiçbir haklı nedeni yoktur
01:51
Avcılar'da servis çocuğa çarptı
01:43
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
01:41
Karabük'te öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
01:39
İsrail Gazze sınırındaki operasyonların "resmi bir kara harekatı" olmadığını belirtti
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
FOTO FOKUS
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ