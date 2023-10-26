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Türkiye
İHA 26.10.2023 23:48

Kiracısının parmağını ısırarak kıran ev sahibi yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı kiracısının parmağını ısırarak kıran ev sahibi gözaltına alındı.

Kiracısının parmağını ısırarak kıran ev sahibi yakalandı
[Fotograf: İHA]

Kiracı Selamettin K. ile ev sahibi Ahmet Ö. arasında zam tartışması yaşandı. Bin 800 lira kira ücretine zam yapmak isteyen ev sahibi ile kiracısı arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Kavgada ev sahibi, kiracısını darp edip parmağını ısırarak yaraladı.

Yaralanan kiracı, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde ısırılma sonucu parmağında kırık ve doku zedelenmesi oluşan kiracı, tedavinin ardından ev sahibinden şikayetçi oldu.

Ev sahibi Ahmet Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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