Çok Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 26.10.2023 23:36

Edirne'de askeri araç devrildi: Bir asker şehit

Edirne'de askeri aracın devrildiği kazada yaralanan 3 askerden biri şehit oldu.

Edirne'de askeri araç devrildi: Bir asker şehit

Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli piyade askeri personeli taşıyan araç, Hacıumur Köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler askeri personeli sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralı 3 asker çevre hastanelere kaldırıldı. Uzman çavuş Ramazan Merzifonluoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.

ETİKETLER
Edirne Şehit
Sıradaki Haber
Otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:05
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza: Kamyon telleri kopardı
02:06
Oxfam: Hastaneleri hedef almanın hiçbir haklı nedeni yoktur
01:51
Avcılar'da servis çocuğa çarptı
01:43
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
01:41
Karabük'te öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
01:39
İsrail Gazze sınırındaki operasyonların "resmi bir kara harekatı" olmadığını belirtti
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
FOTO FOKUS
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ