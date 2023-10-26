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Türkiye
AA 26.10.2023 23:07

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 100. yıl hazırlıkları nedeniyle kapatılmayacak

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26-29 Ekim'de belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararı kaldırıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 100. yıl hazırlıkları nedeniyle kapatılmayacak

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26-27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararının alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibarıyla köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir" sözlerine yer verildi.

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