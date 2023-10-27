Çok Bulutlu 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.10.2023 01:05

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Akif Ç.'nin kullandığı otomobil, Seydişehir-Taraşçı kara yolu Gökçehüyük Mahallesi'nde, Hakan Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Akif Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, diğer araç sürücüsü ile araçta bulunan İsmail Y. ve Yusuf K. yaralandı.

Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hakan Ç. ve Yusuf K'nin Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

ETİKETLER
Konya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Metroya asılan Türk bayraklarını söken şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:05
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza: Kamyon telleri kopardı
02:06
Oxfam: Hastaneleri hedef almanın hiçbir haklı nedeni yoktur
01:51
Avcılar'da servis çocuğa çarptı
01:43
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
01:41
Karabük'te öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
01:39
İsrail Gazze sınırındaki operasyonların "resmi bir kara harekatı" olmadığını belirtti
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
FOTO FOKUS
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ