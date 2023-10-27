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Türkiye
AA 27.10.2023 05:27

Esenyurt'ta binanın bodrum katında yangın

Esenyurt'ta binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt'ta binanın bodrum katında yangın
[Fotograf: İHA]

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2133. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

Dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Penceredeki korkulukları keserek halat yardımıyla eve giren itfaiye ekipleri, Tuncay B.'yi sedyeyle çıkardı.

Tuncay B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Doğal gaz parlaması ihtimali üzerine, çevrede güvenlik önlemi alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan, Tuncay B.'nin, evinin kapısını kilitleyip eşyaları ateşe verdiği iddia edildi.

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