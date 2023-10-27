Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Aydın-İzmir Karayolu, Atatürk Caddesi'nde İsmail Can D. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Kadir S'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ş.B., E.A., İ.K., H.S., Y.E.S., Z.S. ve Z.S. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmalarının ardından açıldı.