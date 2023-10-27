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Türkiye
AA 27.10.2023 02:39

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
[Fotograf: TRT Haber]

Aydın-İzmir Karayolu, Atatürk Caddesi'nde İsmail Can D. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Kadir S'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ş.B., E.A., İ.K., H.S., Y.E.S., Z.S. ve Z.S. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmalarının ardından açıldı.

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