Niğde'de ekip otosuyla otomobil çarpıştı: 2'si polis 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen polis otosuyla bir başka otomobil, Niğde Şahsüleyman Mahallesi Emin Erişingil Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan polis memurları H.A. (39) ve Y.D. (36) ile F.K. (21), İ.K. (26) K.K. (2) ve S.A. (35) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun"

Niğde Valisi Cahit Çelik, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile hastanede yaralıları ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çelik, ihbara giden ekip otosunun bir araçla çarpıştığını ve ekip otosunun takla attığını söyledi.

Kazada, devrilen polis otosunun çarptığı bir yaya ile 2 polis memuru ve otomobildeki 3 kişinin yaralandığını belirten Çelik, "Arkadaşlarımızın hepsini hastaneye getirdik. Şu anda müdahale ediliyor. Bütün yaralıların ciddi bir rahatsızlık geçirmeden taburcu edilmelerini temenni ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.