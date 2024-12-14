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Türkiye
AA 14.12.2024 01:03

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde atamalar belli oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde atamalar belli oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Atamalarda, 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirilirken, 19 şube müdürlüğü ile 20 ilçe emniyet müdürlüğünde ise değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan, Fatih İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 13 ikinci sınıf emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcılığına atandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Hakan Öztürk, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Kubilay Akbaş, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne İdris Kaya, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Hakan Dulkadir, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne Mustafa Aktan, Önleyici Hizmetler Şube Müdür Halil İbrahim Başlı, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne Ahmet Lütfü Çırakoğlu getirildi.

Bu isimlerin yanı sıra 12 üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürü de çeşitli şubelere tayin oldu.

20 ilçe emniyet müdürlüğüne atama

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Erdem Torlak, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Şinasi Yüzbaşıoğlu, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Serkan Gömce, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Abdurrahman Soğuksu, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Uğur Kurak, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Burak Gürakan, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ömer Faruk Günay, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de Hüseyin Oğuz Namlı atandı.

Bu isimlerin yanı sıra 12 ikinci ve üçüncü sınıf emniyet müdürü farklı ilçelere görevlendirildi.

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