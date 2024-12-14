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Türkiye
AA 14.12.2024 00:47

Bütçe çalışmalarına katılan personele ücretli yemek verildiği iddiası yalanlandı

TBMM Başkanlığı, bütçe çalışmaları sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların görevli personelinden yemek ücreti alınmadığını, aksi iddiaların tamamen yalan olduğunu duyurdu.

Bütçe çalışmalarına katılan personele ücretli yemek verildiği iddiası yalanlandı

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "TBMM'de gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde akşam yemeğinin bakanlık merkez teşkilatına ücretsiz, emniyet ve jandarma teşkilatı mensuplarına ücretli olduğuna" dair paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Söz konusu paylaşımların "tamamen yalan" olduğu bildirilen açıklamada, "TBMM'de bütçe çalışmaları sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların görevli personelinden yemek ihtiyaçları için hiçbir şekilde ücret alınmamaktadır. Konuyla ilgili olarak bu yalan paylaşımı yapan ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

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