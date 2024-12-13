Kaza içinde kaza: Kurtarma çalışması sırasında kamyon geri kaydı

Burdur-Antalya kara yolu Kurna rampalarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Burdur'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Mehmet T. idaresindeki tomruk yüklü kamyon, Kurna rampalarında arıza yaptı.

Arızanın giderilmesi için şoför tamirci çağırırken, bölge trafik ekipleri de kamyonun arkasında güvenlik önlemleri almak için durdu. O sırada aynı istikamette seyir halinde olan Süleyman O. idaresindeki halk otobüsü önce polis aracına, ardından kamyona çarptı.

Kazada 1'i polis 6 kişi yaralandı.

Ollay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten ilerlerken uzun araç kuyruğu oluştu.

Facia kıl payı atlatıldı

Kaza yapan araçları kurtarma çalışmaları yapıldığı esnada otobüs ve polis aracı çalıştırılarak olay yerinden kaldırılırken arıza nedeniyle hareket kabiliyetinden yoksun olan kamyon için çekici çağırıldı.

Olay yerine gelen çekici yanaştığı esnada kamyon geri kaymaya başladı. Yokuş aşağı yaklaşık 30 metre boyunca kayan kamyon, park halinde bulunan biri polis iki araca çarparak şarampole devrildi.

Kazada ikisi polis aracı toplam 5 araçta büyük maddi hasar oluşurken tomruk yüklü kamyonu kurtarma çalışmaları sürüyor.