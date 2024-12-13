Çok Bulutlu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.12.2024 11:16

Şanlıurfa'da 686 kaçak elektrik kullanıcısına yasal işlem yapıldı

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Haliliye ve Akçakale ilçelerinde denetimlerde tespit edilen 686 kaçak elektrik kullanıcısı hakkında yasal işlem yaptı.

Şanlıurfa'da 686 kaçak elektrik kullanıcısına yasal işlem yapıldı

Şirketten yapılan açıklamada, Dicle Elektrik'in, dağıtım bölgesindeki kaçak elektrik kullanımını engellemek ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak için yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Haliliye ve Akçakale ilçeleri kırsalında ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde, 545'i abonesiz olmak üzere belirlenen 686 kaçak elektrik kullanıcısı hakkında yasal işlem uygulandığı vurgulandı.

"Kaçak elektrik kullanıcılarının komşularını da mağdur ediyor"

Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, kaçak elektrikle mücadelenin bölgede enerji kalitesini artırmak için kritik öneme sahip olduğunu aktararak, şu ifadelere yer verdi:

"Yapay zeka destekli analizlerle, tüketimin normalin üzerinde olduğu bölgeleri kolaylıkla tespit edebiliyoruz ve bu alandaki denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Kaçak elektrik kullananlar hem ekonomik kayba hem de enerji kalitesinin düşmesine neden oluyor. Bunun sonucunda yaşanan arızalar kesintilere yol açarken bu durum kaçak elektrik kullanıcılarının komşularını da mağdur ediyor. Bu sebeple kaçak elektrik kullanımına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ekiplerimiz sahada 7/24 çalışarak gerekli denetimleri yapıyor ve gereken yasal işlemleri uyguluyor."

ETİKETLER
Elektrik Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dış politika anlayışımızla sorumluluk üstlenmeye devam ediyoruz
12:36
Suriye halkı, özgürlüğün ardından ilk cuma için camilere akın ediyor
12:18
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
12:15
"Kahramanım" dediği babasının böbreğiyle hayata tutundu
12:18
Bakan Kurum: İzmir'e yapay zeka değil 'yapan zeka' lazım
12:31
Fahrettin Altun: Çatışmaların çözümünde barıştan yana tavır takınıyoruz
Nasiplerini denizde arayan ikiz kardeşler gözlerini mavi sulardan ayırmıyor
Nasiplerini denizde arayan ikiz kardeşler gözlerini mavi sulardan ayırmıyor
FOTO FOKUS
Rakkalılar teröristleri taşlayarak kovdu
Rakkalılar teröristleri taşlayarak kovdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ