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Türkiye
AA 13.12.2024 10:16

Ahmet Özer ile irtibatlı 12 şüpheli gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından uzaklaştırılan Ahmet Özer ile yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı olduğu belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ahmet Özer ile irtibatlı 12 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin çalışmalarda, örgütün TDÖ yapılanması mensubu olduğu belirlenen ve Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı olduğu anlaşılan 12 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerden 6'sının, örgütün HDK yapılanması delegesi olduğu belirlenen soruşturmada, 4 Temmuz 2022'de Mersin Akdeniz Belediyesi meclis toplantısında dönemin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın "PKK/YPG/PYD terör örgütü diyenler el kaldırsın" ifadesinin ardından el kaldırmayan kişiler olduğu tespit edildi.

Soruşturmada, 5 şüphelinin ise terör örgütü propagandası yaptığı belirlenirken, 1 zanlının da KCK yapılanmasına bağlı örgütsel çalışmalar ve örgütün sözde "Adalet ve Barış Komisyonu" yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 12 şüpheliyi yakaladı.

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İstanbul PKK/KCK Terörle Mücadele
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