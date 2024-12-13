Meteoroloji'den Rize ve Artvin için 'turuncu' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'de dün başlayan kuvvetli yağışların bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt'un kuzeyi ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde yağışların öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde ise yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor

300 metre rakım ve üzerindeki yüksek kesimlerde yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Son tahminlerine göre, bugün Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ardahan ve Sivas çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kar yağışı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ riski bulunurken, ülkenin iç ve doğu bölgelerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülebileceği ifade ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yarın Doğu Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Bölgede kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da bulutlu ve puslu havanın etkili olması, buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor.

İç Anadolu'da ise puslu bir hava hakim olacak.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde genel olarak parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İç kesimlerde ise sis görülebilir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Marmara'nın batısı ve kuzeyi ile Batı Karadeniz'de de havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Pazar günü ise Ege ve Marmara bölgelerinin genelinde yağış bekleniyor. Yağışların Batı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun kuzey, batı ve iç kesimlerinde karla karışık yağmur, güney ve batı kesimlerinde ise bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava görülmesi bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi'nin batısında yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken, orta ve doğu kesimlerinde ise bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise havanın güneşli ve parçalı bulutlu olması bekleniyor. Vatandaşların, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması bekleniyor.