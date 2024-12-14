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Türkiye
AA 14.12.2024 06:46

İzmir'de 146 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçelerinde 146 düzensiz göçmen yakalandı, motor arızası nedeniyle sürüklenen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'de 146 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Uçağı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, hareketli lastik bottaki 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

2 şüpheli gözaltına alındı

Dikili ilçesinde 20, Çeşme ilçesinde ise hareketli lastik botlardaki 80 düzensiz göçmen ile kara üzerindeki 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, yine Çeşme ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 15 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Düzensiz Göçmenler İzmir Sahil Güvenlik
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