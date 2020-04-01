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Niğde’de bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyü, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Niğde Valiliği, Altunhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs (COVID-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Ulukışla Köyü'nün bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığı açıkladı.
Açıklamada, "Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle biraraya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" ifadesine yer verildi.
Etiketler: köy koronavirüs karantinaya alındıSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 13:53
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