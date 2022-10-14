Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde otomobil, cip ve midibüsü durdurdu.

Araçlardaki aramada, gümrük kaçağı 1 milyon 214 bin 600 dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.