İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 3 ay önce başlattığı çalışma, rastgele aradıkları telefon numaralarının sahiplerine kendilerini polis, savcı ya da hakim olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan bir çeteyi ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin aradıkları kişilere 'Terör örgütü hesaplarınızı ele geçirdi. Operasyon bitene kadar tüm paranızı bize vermeniz gerekiyor. Operasyon bitince size geri vereceğiz' diyerek ikna ettikleri belirlendi.

Mağdurların bankalardan çektikleri paraları park, kafe gibi yerlerde buluştukları şüphelilere teslim ettikleri belirlendi. Buluşma anları güvenlik kameraları kayıtlarından tespit edildi. Görüntülerde mağdurların çanta ya da poşetlere koydukları paraları, polis sandıkları şüphelilere verdikleri görüldü.

5 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul, Şanlıurfa, Mersin, Kocaeli ve Kahramanmaraş'ta tespit edilen adreslere, 11 Ekim Salı günü operasyon yapıldı. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde işlemleri yapılan şüphelilerin, çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin, mağdurlardan parayı almaya giden ve banka hesaplarını kullandıran kişiler olduğu belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan 13 şüphelinin toplamda 11 milyon TL dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Bursalı bir iş adamının şüphelilere tek seferde 4,5 milyon TL verdiği de tespit edildi. Şebekenin mağdurları arasında emekli öğretmen ve iş adamları olduğu belirtildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.