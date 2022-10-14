Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, satılmak üzere kente sikke getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tespit ettikleri aracı Ağcaşar köyü yakınlarında durduran ekipler, yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 474 sikke buldu.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.