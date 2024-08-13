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Türkiye
AA 13.08.2024 13:35

Nevşehir'in "tahinli simidi" tescillendi

Nevşehir'de sofralara lezzet katan "tahinli simit", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Nevşehir'in "tahinli simidi" tescillendi
[Fotograf: AA]

Nohutla mayalanarak, un, tahin ve şeker karışımıyla fırınlarda yapılan Nevşehir tahinli simidin, Nevşehir Fırıncılar ve Unlu Mamuller Odası tarafından coğrafi işaret tescili için yapılan başvuru süreci tamamlandı.

Nevşehir Fırıncılar ve Unlu Mamuller Odası Başkanı Caner Erdoğan, gazetecilere, geçen yıl haziran ayında gerekli müracaatları yaptıklarını, inceleme sürecinin ardından ürünün tescillendiğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tahinli simidin ilk olarak yaklaşık 3 asır önce 1720'li yıllarda Osmanlı sadrazamlarından Nevşehirli Damat İbrahim Paşa döneminde yöredeki fırınlarda üretilmeye başlandığını anlatan Erdoğan, "O zamandan günümüze kadar simit üretimi sürmüş. Şehrimizde en çok tüketilen ürünlerden. Talep olduğu zaman şehir dışına da gönderiliyor. Bu simidi üreten 5 fırınımız var. Biz bu geleneğin de hep devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, tahinli simidin tescilden sonra Türkiye'de daha bilinir hale gelmesini beklediklerini belirtti.

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