Az Bulutlu 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.08.2025 09:06

Nevşehir'de Türk bayrağı direğinde yapılan uygunsuz hareketlere soruşturma

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Türk bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlar nedeniyle yabancı uyruklu kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de Türk bayrağı direğinde yapılan uygunsuz hareketlere soruşturma

Nevşehir Valiliği, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlara istinaden, güvenlik birimlerince derhal inceleme ve tespit çalışması yürütüldüğünü duyurdu.

Bahse konu yabancı uyruklu kişi hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Aziz milletimizin milli ve manevi değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER
Nevşehir
Sıradaki Haber
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:28
Türkiye'de yüksek sıcaklıklar, elektrik tüketimini rekor seviyeye çıkardı
08:45
20 ilde siber suçlara operasyon: 23 tutuklama
09:03
Guterres, İsrail'e Batı Şeria'daki işgal planını durdurma çağrısını yineledi
08:00
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
08:26
İtalya'nın Malpensa Havalimanı'nda bir yolcu yangın çıkardı
07:00
Bugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...
Erin Kasırgası New York’ta plajları kapattırdı
Erin Kasırgası New York’ta plajları kapattırdı
FOTO FOKUS
Afetzedelere hem ucuz hem temiz enerji kullanma imkanı sunuluyor
Afetzedelere hem ucuz hem temiz enerji kullanma imkanı sunuluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ