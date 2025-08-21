Kayseri'de yolcu otobüsü refüjdeki ağaçlara çarptı

Kayseri'de bir yolcu otobüsü, Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarparak ilerledi.
Yaklaşık 200 metre boyunca orta refüjde seyreden ve çok sayıda ağaca çarpan otobüs güçlükle durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, yolculardan birinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Hatay'dan Giresun'a gitmek için yola çıkan otobüste 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.