AA 21.08.2025 07:58

Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp

Muğla'nın Milas ilçesinde 8 kişinin bulunduğu fiber tekne battı. Yaşanan olayda 6 kişi kurtulurken, kayıp 2 çocuk için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp

Ören açıklarında içerisinde 8 kişinin bulunduğu "Demirhan" isimli fiber tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

Teknedeki 6 kişi yüzerek kendi imkanlarıyla kayalıklara ulaşmayı başardı. Kayıp 2 çocuk için havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ören'den Akbük'e giden fiber teknenin akşam saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle battığını söyledi.

İlk bilgilere göre teknede 8 kişinin bulunduğunu ifade eden Akbıyık, "Bunlardan 6'sı yüzerek kayalık alana ulaşmış. Kayıp olan 2 çocuk için arama çalışması başlattık. Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli ile 1 İHA ve AFAD ekipleri arama çalışması yürütüyor. Kayalıklara ulaşan 6 kişiden 2 kadın ekipler tarafından kurtarılarak güvenli alana taşındı. Diğer 4 kişi de ekiplerimizce alınacak. Kayıp 2 çocuğun ise bulunması için çalışma yürütüyoruz" ifadesini kullandı.

Muğla
Bugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...
Afetzedelere hem ucuz hem temiz enerji kullanma imkanı sunuluyor
Afetzedelere hem ucuz hem temiz enerji kullanma imkanı sunuluyor
