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Türkiye
İHA 12.08.2023 13:17

Nevşehir’de kuvvetli sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar gününden itibaren Nevşehir ve genelinde çok kuvvetli sıcak hava dalgasının geleceği ifade edildi.

Nevşehir’de kuvvetli sıcak hava uyarısı

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıkları, Pazar gününden itibaren artarak devam edecek.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren etkisini arttırarak devam etmesi beklenmektedir. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saati olan 11 ile 16 saatleri arasında daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Ayrıca, kuvvetli sıcak hava dalgasına karşı vatandaşların oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. 

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