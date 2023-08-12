Avcılar ve Fatih'te ağaç devrildi faciadan dönüldü

Avcılar'da rüzgarın etkisiyle bir ağaç hafif ticari aracın üzerine devrildi. Merkez Mahallesi Rıfat Sokak'ta bulunan ağacın büyük bir dalı rüzgarın etkisiyle park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi.

Aracın tavanında çökme meydana gelirken, o sırada yoldan geçen olmaması olası bir faciayı önledi. Haber verilmesi üzerine Avcılar Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Ekipler, çürük olduğu belirlenen ağacı kesti. Ağacın kırılarak aracın üzerine düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri sahibi Mehmet Yıldırım, araçta 15 bin liraya yakın hasar olduğunu söylerken, kaldırım ve yol belediye sınırları ve sorumluluk alanı içinde.

Zararı direkt belediyenin üstlenmesi gerekiyor. Bu zararımızı belediyenin ben karşılayacağını zannediyorum. Burası her zaman yoğun. Bir insanın üzerine düşebilirdi dedi.

Zamanla içi boşalan ve çürüyen ağaç, park halindeki kamyonetinin üstüne düştü

İstanbul Fatih’te zamanla içi boşalan ve çürüyen ağaç, park halindeki nakliye kamyonetinin üstüne düştü. Ağaç devrilirken yaşlı çiftin ve nakliye çalışanlarının kaçıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih Molla Gürani Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, zamanla içi boşalan ve çürümeye başlayan ağaçtan 2 gündür çatırdama sesleri geliyordu.

Olay yara almadan atlatıldı

Bir evden eşya taşımak için gelen nakliye çalışanları kamyoneti ağacın altına park etti. Ağaç bir anda kamyonetin üstüne devrildi. Yaşlı çift ve nakliye çalışanları, yaşanan olayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Fatih Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Kamyonetin üzerinde duran ağaç kepçe yardımıyla kaldırıldı. Kamyonet bulunduğu yerden çıkarıldı.

Devrilen ağaç ise belediye ekipleri tarafından parçalara ayrılarak taşındı. Ağacın devrilmesinin ardından Molla Gürani Caddesi yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapalı kaldı.

Devrilen ağacın taşınmasıyla beraber cadde yeniden trafiğe açıldı.

“Allah’tan üstümüze gelmedi”

Kamyonetin sahibi Kenan Tuncel, “Arkadaşlar dün ağacın içinin boş olduğunu söyledi. 2 gündür çatırdamaya başladı. Ondan sonra bizim arabaya devrildi. Park halindeydi. Yanımızda yaşlı teyze ve eşi vardı. Allah’tan üstümüze gelmedi. Tenteye geldi. Tenteyi de biz yaptıracağız” dedi.