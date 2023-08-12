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Türkiye
DHA 12.08.2023 10:42

Telefon dolandırıcılarına 8 milyon lirasını kaptırdı

Eyüpsultan’da oturan K.A.S., telefonla kendisini arayıp polis olarak tanıtan kişilere inanarak altın ve paralarını poşet içinde teslim etti. Polis, iki kişiyi yakalarken şüphelilerin poşet içindeki para ve ziynet eşyalarını aldıkları anlar bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Telefon dolandırıcılarına 8 milyon lirasını kaptırdı
[Fotograf: DHA]

Eyüpsultan’da polise başvuran K.A.S. kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikâyetçi oldu.

Mağdur K.A.S. “Beni telefona aradılar. Banka hesaplarımın terör örgütü tarafından ele geçirilip kullanıldığını söylediler. Operasyon bitip temize çıkana kadar tüm para ve ziynet eşyalarını kendilerine vermemi istediler. Onlara inanıp gelen kişiye poşete koyduğum para ve ziynet eşyalarını verdim. Sonra dolandırıldığımı anladım" dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada mağdur K.A.S.’nin içinde yaklaşık 8 milyon lira değerinde altın ve para bulunan poşeti şüphelilere teslim ederken bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini belirledi.

Görüntülerde şüpheli ve mağdurun bir süre konuştuğu ardından poşeti alan şüphelinin uzaklaştığı görüldü.

Telefon dolandırıcılarına 8 milyon lirasını kaptırdı

İki şüpheli yakalandı

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak iki şüphelinin kimliğini belirlendi. Yapılan operasyonda şüpheliler Ömer G. ve İbrahim G. gözaltına alındı.

Asayiş şube müdürlüğüne getirilen şüphelilerin aynı yöntemle 24 Temmuz 2023 tarihinde Esenyurt’ta mağdur B.U.’ya ait 350 bin lirayı da çaldıkları belirlendi.

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler Ömer G. ve İbrahim G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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