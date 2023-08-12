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Türkiye
İHA 12.08.2023 10:49

Kayseri'de kamyonun freni patladı: 1 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde freni patlayan kamyon, ilçe meydanına uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, meydanda kimsenin olmaması faciayı önledi.

Kayseri'de kamyonun freni patladı: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kozan Caddesi üzerinde seyreden Kalender G. idaresindeki buğday yüklü kamyonun freni patladı. Bir süre cadde üzerinde seyreden kamyon, meydana uçarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Kalender G. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Devrilen kamyonet vinç yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazanın sabah saatlerinde meydana gelmesi ve meydanın boş olması faciayı engelledi. 

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