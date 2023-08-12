Kayseri'de kamyonun freni patladı: 1 yaralı

Kozan Caddesi üzerinde seyreden Kalender G. idaresindeki buğday yüklü kamyonun freni patladı. Bir süre cadde üzerinde seyreden kamyon, meydana uçarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Kalender G. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Devrilen kamyonet vinç yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazanın sabah saatlerinde meydana gelmesi ve meydanın boş olması faciayı engelledi.