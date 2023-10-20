'Nekbe'nin tanığı Filistinli Fethi Ömer, yaşadıkları zulmü anlattı

İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki işgali, 1948'den bu yana devam ediyor. Binlerce Filistinli, Yahudi gruplar tarafından katledildi, 1 milyona yakını da zorla yurtlarından çıkarılıp başka yerlere sürüldü.

1948'de İsrail devleti kan ve gözyaşının üzerine kuruldu.

'Nekbe' yani Büyük Felaket olarak anılan o dönemden bugüne kadar İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki zulmü devam ediyor. 75 yıl önce yaşanan felaketin mağdurlarından biri de Fethi Ömer.

Filistinli Fethi Ömer, İsrail zulmüyle henüz bebek yaşta tanıştı. Atalarından kalma evleri Yahudi gruplar tarafından işgal edildi.

"İnsanları silahla öldürüp, evlerinden sürgün ediyorlardı"

O dönemleri anlatan Ömer, "1945 yılında Filistin’de doğdum. Haifa'da doğdum. Ondan sonra Nekbe'de evlerimizi aldılar, Gazze'ye sürgün edildik. 3 yaşındayken Gazze'ye geldik. 1948’de katliam yapıldı. İnsanları silahla öldürüp, evlerinden sürgün ediyorlardı. Bütün aşiretimizin, yaklaşık 50 evi bizden aldılar. Sonra Gazze’de bizimkiler arsa alarak ev yaptı." dedi.

Doğduğu topraklara geri dönemedi

İsrail'in Filistinlilere zulmü artarak devam etti. Üniversite okumak için Mısır'a giden Fethi Ömer, bir daha doğduğu topraklara dönemedi.

İsrail'in zulmü sebebiyle vatanından olan Fethi Ömer'in ömrü, farklı ülkelerde geçti.

4 ülkede geçen bir hayat

1965'ten 2023'e kadar hep gurbette olduğunu ifade eden Ömer, "2014 yılında Türkiye’ye geldim. 9 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Bundan önce 45 yılda Suriye’de yaşadım. 4 yıl da Mısır. Bunları toplasan 50 yıldan fazla. Ben Gazze’den 20 yaşında ayrıldım. Şu anda yaşım 78." diye konuştu.

2 yeğenini İsrail saldırılarında kaybetti

İsrail'in son vahşetinde Fethi Ömer, evlerine bomba düşmesi sonucu 2 yeğenini kaybetti.

1969 yılında İsrail'in zulmünden kaçarak Suriye'ye yerleşen Fethi Ömer, iç karışıklıkların başlamasıyla birlikte Türkiye'ye sığındı. Vatanından uzak olsa da gelişmeleri yakından takip eden Ömer, Filistinli insanlar için dua ediyor.

Fethi Ömer, İsrail vahşetinin bir an önce bitmesini istiyor. Doğduğu ülke Filistin'e dönmeyi diliyor.

Haber: Ahmet Hamdi Çiçek