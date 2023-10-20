Açık 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 20.10.2023 10:14

'Nekbe'nin tanığı Filistinli Fethi Ömer, yaşadıkları zulmü anlattı

Filistinliler, ilk olarak 15 Mayıs 1948'de kendi topraklarında Yahudi grupların katliamına uğradı. "Nekbe" yani "Büyük Felaket" olarak anılan olaylarda hayatta kalanlar toplu göçe zorlandı. O günlerin tanıklarından Fethi Ömer, yaşadıkları zulmü TRT Haber'e anlattı.

İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki işgali, 1948'den bu yana devam ediyor. Binlerce Filistinli, Yahudi gruplar tarafından katledildi, 1 milyona yakını da zorla yurtlarından çıkarılıp başka yerlere sürüldü.

1948'de İsrail devleti kan ve gözyaşının üzerine kuruldu.

'Nekbe' yani Büyük Felaket olarak anılan o dönemden bugüne kadar İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki zulmü devam ediyor. 75 yıl önce yaşanan felaketin mağdurlarından biri de Fethi Ömer.

Filistinli Fethi Ömer, İsrail zulmüyle henüz bebek yaşta tanıştı. Atalarından kalma evleri Yahudi gruplar tarafından işgal edildi.

"İnsanları silahla öldürüp, evlerinden sürgün ediyorlardı"

O dönemleri anlatan Ömer, "1945 yılında Filistin’de doğdum. Haifa'da doğdum. Ondan sonra Nekbe'de evlerimizi aldılar, Gazze'ye sürgün edildik. 3 yaşındayken Gazze'ye geldik. 1948’de katliam yapıldı. İnsanları silahla öldürüp, evlerinden sürgün ediyorlardı. Bütün aşiretimizin, yaklaşık 50 evi bizden aldılar. Sonra Gazze’de bizimkiler arsa alarak ev yaptı." dedi.

Doğduğu topraklara geri dönemedi

İsrail'in Filistinlilere zulmü artarak devam etti. Üniversite okumak için Mısır'a giden Fethi Ömer, bir daha doğduğu topraklara dönemedi.

İsrail'in zulmü sebebiyle vatanından olan Fethi Ömer'in ömrü, farklı ülkelerde geçti.

4 ülkede geçen bir hayat

1965'ten 2023'e kadar hep gurbette olduğunu ifade eden Ömer, "2014 yılında Türkiye’ye geldim. 9 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Bundan önce 45 yılda Suriye’de yaşadım. 4 yıl da Mısır. Bunları toplasan 50 yıldan fazla. Ben Gazze’den 20 yaşında ayrıldım. Şu anda yaşım 78." diye konuştu.

2 yeğenini İsrail saldırılarında kaybetti

İsrail'in son vahşetinde Fethi Ömer, evlerine bomba düşmesi sonucu 2 yeğenini kaybetti.

1969 yılında İsrail'in zulmünden kaçarak Suriye'ye yerleşen Fethi Ömer, iç karışıklıkların başlamasıyla birlikte Türkiye'ye sığındı. Vatanından uzak olsa da gelişmeleri yakından takip eden Ömer, Filistinli insanlar için dua ediyor.

Fethi Ömer, İsrail vahşetinin bir an önce bitmesini istiyor. Doğduğu ülke Filistin'e dönmeyi diliyor.

Haber: Ahmet Hamdi Çiçek

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail
Sıradaki Haber
Saman çuvallarından 66 kilo 684 gram uyuşturucu çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
TMSF, 2 şirketi satışa çıkardı
11:22
Depremin ardından incelenen 17 çimento firmasına soruşturma açıldı
11:13
Avrupa’da ekonomi yavaşlarken işten çıkarma dalgasına yeni şirketler katılıyor
11:12
Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
11:06
Anadolu Otoyolunun Düzce geçişinde sis etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü
10:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta yapay zeka tartışmaları ufkumuzu açacak
Seğmenler Parkı'nın sevimli sakinleri
Seğmenler Parkı'nın sevimli sakinleri
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk "sıfır atık adası"
Türkiye'nin ilk "sıfır atık adası"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ