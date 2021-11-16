Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 01:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nefes almakta zorlanan hastanın imdadına ambulans uçak yetişti
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de nefes almakta güçlük çeken hasta, ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.
Nefes almakta güçlük çeken Hasan K, tedavi olmak için Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne gitti.
Burada yapılan ilk müdahalede hastanın nefes borusunda kitle tespit edilmesi üzerine İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi.
Hasta, Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle ambulans uçakla İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Hasan K, hastanede tedavi altına alındı.
Etiketler: Kayseri İstanbul Sağlık Bakanlığı
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