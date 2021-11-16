Nefes almakta güçlük çeken Hasan K, tedavi olmak için Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne gitti.

Burada yapılan ilk müdahalede hastanın nefes borusunda kitle tespit edilmesi üzerine İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi.

Hasta, Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle ambulans uçakla İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hasan K, hastanede tedavi altına alındı.