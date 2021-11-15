Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'nde ikamet eden Basri Karakulak, henüz bilinmeyen bir nedenle kızı Şahinder Karakulak ile tartıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan Basri Karakulak, mutfaktan aldığı bıçakla iki çocuk annesi kızını bıçakladı.

Baba gözaltına alındı

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Şahinder Karakulak'ın öldüğünü belirledi. Cinayet zanlısı baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şahinder Karakulak'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Talas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.