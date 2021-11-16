Akşam saatlerinde Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içinde bulunan ve 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki sazlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, sazlığın bir bölümünü kapladı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yangın 3 saatlik çalışmayla söndürüldü

İtfaiye erleri yangını yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.