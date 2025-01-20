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Türkiye
TRT Haber 20.01.2025 08:14

"Narkopakan-8” operasyonunda 145 kg metamfetamin ele geçirildi

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen “Narkopakan-8” operasyonunda 145 kg metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı zehir taciri 1 şüpheli yakalandı.

"Narkopakan-8” operasyonunda 145 kg metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Beylikdüzü ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 106 kg sıvı metamfetamin, 34 kg kile emdirilmiş katı metamfetamin, 5 kg kristal halde metamfetamin, 7 kg ara kimyasal madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonucu 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesahından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Yüzyılı’nda uyuşturucuyu küresel felaket olarak görüyoruz. Uyuşturucuya karşı mücadelede temel hedefimiz, “Ülkemizi uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bir kale" haline getirmektir. Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

 

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