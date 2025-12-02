Puslu 6.5ºC Ankara
AA 02.12.2025 10:56

"Narkokapan Antalya-2" operasyonunda 455 tutuklama

Antalya merkezli 17 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkokapan Antalya-2" operasyonunda gözaltına alınan 506 şüpheliden 455'i tutuklandı.

"Narkokapan Antalya-2" operasyonunda 455 tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerden 502'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 455'i tutuklandı, 47'si adli kontrol şartıyle serbest bırakıldı. 4 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerince 27 Kasım'da Antalya merkezli Adana, Afyon, Çorum, İstanbul, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Yozgat, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 506 şüpheli yakalanmıştı.

Operasyonda, 2 bin 753 personel ve 609 ekip görevlendirilmiş, 1 helikopter, 2 insansız hava aracı (İHA), 3 dron, 1 deniz aracı, 35 narkotik dedektör köpeği kullanılmıştı.

Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmayla ilgili 2 başsavcı vekili ve 11 savcı görevlendirilmişti.

Antalya Uyuşturucu Narkotik
