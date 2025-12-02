Puslu 6.5ºC Ankara
AA 02.12.2025 09:48

FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı

FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamu gizli yapılanması içerisinde faaliyet gösteren bazı şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.

Soruşturma kapsamında, operasyonel hat aracılığıyla oluşturulan haberleşme ağında irtibatlarının bulunduğu, örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık olarak örgüt mensuplarıyla iletişim kurdukları ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlere ilişkin beyanların bulunduğu 21 şüpheli tespit edildi.

Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen 9'u çeşitli kamu kurumlarında görevli, 5'i ihraç, 6'sı istifa etmiş ve 1'i emekli olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

FETÖ Terör Örgütü
