Açık 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 02.12.2025 08:21

Elektrikli scooter yönetmeliği değişti

Elektrikli scooter yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; coğrafi çitleme, veri paylaşımı, izin süreleri, çağrı merkezi zorunluluğu ve yerli üretim şartı gibi başlıklarda yeni düzenlemeler yapıldı.

Elektrikli scooter yönetmeliği değişti

Elektrikli scooter yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan düzenleme ile "coğrafi çitleme" tanımı yönetmeliğe eklendi. Coğrafi çitleme kapsamında, belirli alanlara giriş veya bu alanlarda yapılabilecek eylemler yazılım üzerinden sınırlandırılacak.

Sürüşe başlanan scooterların konumu 3 dakikada bir, sürüşü bitenlerin konumu en geç 10 dakika içinde, sürüş dışı her hareketin ise konumu anlık bildirilecek.

E-scooter işletmecilerine verilen izin süresi ise 2 yıl olarak belirlendi. İşletmelerin 7 gün 24 saat hizmet verecek bir çağrı merkezi veya aynı işlevi görecek mobil uygulama bulundurması zorunlu hale getirildi.

İşletmeler, hizmet verecekleri scooterların en az yüzde 30'unu yerli üreticilerden temin edecek. Bu hüküm, 1 Temmuz 2026 tarihinde uygulamaya girecek. 

ETİKETLER
Elektrik Resmi Gazete Mobil Uygulama Yazılım
Sıradaki Haber
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:35
37 ilde FETÖ operasyonu: 58 şüpheli tutuklandı
08:20
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, dans ederek ABD'ye "barış" çağrısında bulundu
08:17
Uzay çöpleri geleceğin uzay araçlarına dönüşebilir
08:02
Araştırma: Yaşlanmada ‘kırılganlık eşiği’ 75 yaş civarında belirginleşiyor
07:48
Yaygın akne ilaçları şizofreni riskini yüzde 30 azaltıyor
07:54
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Muğla'da bulunan insan figürlü mezar steli korumaya alındı
Muğla'da bulunan insan figürlü mezar steli korumaya alındı
FOTO FOKUS
TRT ekranlarında anlamlı bağış
TRT ekranlarında anlamlı bağış
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ