TRT Haber 02.12.2025 05:28

Bugün hava nasıl olacak?

Kuzey ve doğu bölgelerde bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur, bazı bölgelerde ise buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Sivas ve Siirt çevrelerinde yağış görülecek.

Yağışların kıyı bölgelerde sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Gece ve sabah saatlerinde, Marmara ve Ege kıyıları ile yurdun iç kesimlerde pus, yer yer sis, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması beklenirken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

