AA 01.12.2025 22:58

Amasya'da cezaevi aracı kaza yapan araçlara çarptı: 23 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde cezaevi nakil aracının, kaza yapan tır ile otomobile çarpması sonucu 23 kişi yaralandı.

Amasya'da cezaevi aracı kaza yapan araçlara çarptı: 23 yaralı

Amasya Valisi Önder Bakan, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevi nakil aracının İstanbul'dan farklı illere transfer olan mahkumları taşıdığını söyledi.

Nakil aracının Merzifon ile Suluova arasında otomobil ile kazaya karışan tıra çarptığını ifade eden Bakan, "Kazada 12 mahkum, 9 jandarmamız ve 2 şoförümüz hafif şekilde yaralandı. Ekiplerimiz kazaya anında müdahale ettiler, çok şükür yaralılarımızın hepsinin sağlık durumu iyi, hepsine geçmiş olsun”dedi.

Amasya'da cezaevi aracı kaza yapan araçlara çarptı: 23 yaralı

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

ETİKETLER
Amasya Trafik Kazası
