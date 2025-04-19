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Türkiye
AA 19.04.2025 10:27

"Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda 138 şüpheli daha tutuklandı

"Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 138'i daha tutuklandı.

"Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda 138 şüpheli daha tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

Gözaltına alınan zanlılardan 143'ü, emniyetteki sorgularının ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, zanlılardan 138'inin tutuklanmasına, 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda gözaltı sayısı 602'ye çıktı
'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda gözaltı sayısı 602'ye çıktı

"Narkokapan-Ankara Operasyonu"nun Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ayağında da gözaltına alınanlardan 32'si tutuklanmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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