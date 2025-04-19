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Türkiye
AA 19.04.2025 07:06

Çanakkale Boğazı yeniden gemi geçişlerine açıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü olarak durdurulmuştu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiği normale döndü.

Çanakkale Boğazı yeniden gemi geçişlerine açıldı

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 06.20 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri, sisin etkisini azaltmasının ardından yeniden yapılmaya başlandı.

Sisin etkisini kaybetmesiyle boğazda gemi trafiği normale döndü.

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