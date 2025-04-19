İş merkezinde başlayan yangın bina ve araçları küle çevirdi

Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi Bodur Sokak'ta 4 katlı bir iş merkezinin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve iş merkezinin tamamını saran yangın, bitişiğindeki 4 katlı apartmana ve sokak üzerinde park halindeki araçlara sıçradı.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartman sakinleri tahliye edilirken, yangına müdahale için çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, iş merkezindeki 6 iş yeri, bitişikteki apartman ve araçlar zarar gördü.