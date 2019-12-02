Kahramanmaraş'ta metal mutfak eşyaları üzerine faaliyet gösteren bir firmaya nakliye amaçlı giden kişiler, 350 bin lira değerinde bin 693 takım mutfak tencere setini, Gaziantep'te bir başka iş yerine götürmek üzere tıra yükledi.

Sattıkları ürünlerin iş yerine ulaşmadığını öğrenen firma yetkilileri, durumu emniyete haber verdi.

İhbar üzerine harekete geçen Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, şüphelilerin sahte kimlikle nakliye sözleşmesi yaptığını, tırın plakasının da sahte olduğunu belirledi.

Güzergah üzerinde yapılan detaylı kamera araştırmasında, farklı plakada tır ile önünde seyreden otomobilin göğsünde aynı logoların bulunduğunu fark eden ekip, bu detaydan yola çıkarak şüphelilerin izine Şanlıurfa'da ulaştı.

7 adrese eş zamanlı operasyon

Dolandırıcılık bürosu ekipleri, Şanlıurfa polisinin de desteğiyle 7 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda şüphelilere ait otomobilde sahte ve gerçek plaka ele geçirildi. Aranan tır, dolandırıcılık malzemeleri ile bir depoda bulundu. Yakalanan 6 şüpheliden 3'ü Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail T., Davut T. ve Hasan Y. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA