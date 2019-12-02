Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli, aralarında bazı doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin, piyasa değeri yüksek kanser, bağışıklık sistemleri ve enfeksiyon hastalıklarında kullanılan ilaçları reçete edip alarak, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) fatura ettiği iddiasıyla çalışma başlattı.

Bu şekilde hayali kişilere reçete edilerek alınan ilaçların maliyetinin 5 milyon liranın üzerinde olduğu belirlendi.

Ekipler, şüphelilerin para karşılığı sağlık raporu da verdiğini ortaya çıkardı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yakalama kararının ardından harekete geçen ekipler düzenlediği operasyonda, Sosyal Güvenlik Kurumunu zarara uğrattığı tespit edilen, aralarında doktor, ilaç mümessili, eczacı kalfası ve hastane çalışanlarının da bulunduğu 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA