Türkiye
Amasya'da park halindeki araç küle döndü02 Aralık 2019 Pazartesi 14:16 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 14:25
Amasya’nın Merzifon ilçesinde park halindeki araç alev aldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Merzifon Kayadüzü mevkiinde bulunan Çam Evliya Türbesi girişinde U.A.’ya ait 05 AAC 937 plakalı minibüste, elektrik sisteminden olduğu değerlendirilen yangın çıktı.
Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve yerinde müdahalesi neticesinde yangın kısa sürede söndürüldü.
Olayda yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA