Isparta 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı verilen ve örgütün Isparta emniyet gizli yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen 37 yaşındaki E.A. Sivas'ta yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından Sivas'taki evinin önünde yakalanan şüpheli, emniyete götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA