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Firari FETÖ şüphelisi Sivas'ta yakalandı02 Aralık 2019 Pazartesi 13:51 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 13:55
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli Sivas'ta gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Isparta 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı verilen ve örgütün Isparta emniyet gizli yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen 37 yaşındaki E.A. Sivas'ta yakalandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından Sivas'taki evinin önünde yakalanan şüpheli, emniyete götürüldü.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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